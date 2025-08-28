Gyásznapot rendeltek el Kijev megyében

Kijevben és a megyében gyásznappá nyilvánították augusztus 29-ét a csütörtöki orosz légitámadás áldozatainak emlékére – jelentette be Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

A polgármester közlése szerint pénteken a főváros összes önkormányzati épületén félárbócra eresztik a nemzeti lobogókat. Azt javasolják továbbá, hogy az állami és magántulajdonban lévő épületeken is eresszék félárbócra a zászlókat. Augusztus 29-én minden szórakoztató rendezvény tilos a városban.

A legfrissebb adatok szerint 18 halálos áldozata van a Kijev elleni nagyszabású éjszakai orosz légitámadásnak. Az elhunytak között 4 gyermek is van. A legfiatalabb áldozat mindössze három éves volt.

A rakétacsapás következtében 38 ember megsérült. Több személyt eltűntként tartanak nyilván. A helyszínen továbbra is folynak a keresési és mentési munkálatok.

