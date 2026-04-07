Gyermekek is megsérültek a Herszon megyei támadásokban

Az elmúlt 24 órában súlyos veszteségekről számoltak be Ukrajna déli és keleti régióiból: az orosz hadsereg támadásai következtében Herszon megyében két ember életét vesztette, további 15 pedig megsebesült, köztük két gyermek is.

A Herszon Megyei Katonai Közigazgatási Hivatak vezetője, Olekszandr Prokugyin a Telegramon közölte, hogy az elmúlt nap folyamán dróntámadások, légicsapások és tüzérségi lövések érték a régió számos települését.

A támadások érintették többek között Herszont, Antonyivkát, Bilozirkát, Sztanyiszlavot, valamint több kisebb falut és települést is.

A támadások következtében jelentős anyagi károk keletkeztek: megrongálódott 11 többszintes lakóépület és 9 családi ház, továbbá egy színház, egy üzlet, egy mobiltorony, raktárépületek, valamint több jármű – köztük egy autóbusz és egy mikrobusz.

Eközben Harkiv megyében is folytatódtak az orosz támadások. A megyei katonai közigazgatás vezetője, 12 települést ért csapás, és hat civil sérült meg.

Harkiv városában öt férfi sérült meg – életkoruk 34 és 67 év között van. A Kupjanszki járás egyik falujában egy 64 éves nő szenvedett sérüléseket. Emellett orvosi ellátásban részesítettek egy 84 éves nőt is, aki még március 30-án sérült meg egy korábbi támadás során.

A keletkezett károk Harkiv megyében is jelentősek: megrongálódtak lakóépületek, egy felsőoktatási intézmény, járművek, elektromos hálózatok, valamint civil és gazdasági létesítmények. Több járásban lakóházak, benzinkút, adminisztratív épület és mezőgazdasági létesítmények is károkat szenvedtek.

A Lozovai tranzit evakuációs központ egy nap alatt 196 embert fogadott. A központ működésének kezdete óta már közel 27 ezer belső menekültet regisztráltak.

