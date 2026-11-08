Háború: 25 éves katona esett el a fronton
Az orosz agresszió elleni harcokban életét vesztette Panykovics Olekszandr őrmester, a Munkácsi járáshoz tartozó Repede (Bisztrica) község lakója – közölte a Beregszentmiklósi Nagyközségi Tanács a Facebook-oldalán.
A katona a Zaporizzsja megyei Vilne település közelében vesztette életét 2026. november 5-én.
A 25 éves védőt felesége, gyermekei és szülei gyászolják.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
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