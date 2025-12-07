Háború: 33 éves kárpátaljai védő esett el a fronton

Nagy Nikolett Háború

Ismét katonatemetésre készülnek a Huszti járásban. December 8-án kísérik utolsó útjára Deskófalván Vaszil Mikest, akit több mint két évig eltűntként tartottak nyilván.

Az Ilosvai Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona 2023. március 22-én vesztette életét a Donyeck megyei Bahmut közelében. 33 éves volt. Személyazonosságának megállapítása azonban több mint két évig tartott.

A védőt szülőfalujában kísérik utolsó útjára.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

