Háború: 33 éves kárpátaljai védő esett el a fronton
Ismét katonatemetésre készülnek a Huszti járásban. December 8-án kísérik utolsó útjára Deskófalván Vaszil Mikest, akit több mint két évig eltűntként tartottak nyilván.
Az Ilosvai Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona 2023. március 22-én vesztette életét a Donyeck megyei Bahmut közelében. 33 éves volt. Személyazonosságának megállapítása azonban több mint két évig tartott.
A védőt szülőfalujában kísérik utolsó útjára.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.