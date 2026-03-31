Háború: az orosz erők újabb csapást mértek Szlovjanszkra

Oroszország újabb légicsapást mért keddre virradó éjjel a Donyeck megyei Szlovjanszk városra, az eddigi információk szerint három ember megsérült, köztük egy 12 éves kislány – közölte Vadim Ljah, a régió kormányzója a Facebookon.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes és területfejlesztéséért felelős miniszter a Telegramon azt írta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Szlovjanszk vasúti infrastruktúrájára. A támadásban megrongálódott több vasúti létesítmény, például a mozdonyszín, valamint részben betörtek az állomásépület ablakai. A vasutasok gyorsan óvóhelyre vonultak, azonban többen megsérültek, köztük a vasút egyik női alkalmazottja súlyosan.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat arról tájékoztatott, hogy a közép-ukrajnai Poltava városban az éjszakai orosz támadásban egy ember meghalt, további négy pedig megsebesült, köztük két gyermek.

A Harkiv megyei Csuhujiv városában az orosz hadsereg drónokkal támadott egy használaton kívüli üzemépületet, öten megsebesültek, három rendőr és két civil nő – adta hírül a megyei rendőrség.

