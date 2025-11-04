Minden ötödik gyerek konfliktusövezetben élt 2024-ben

Tavaly mintegy 520 millió gyerek élt a világ konfliktus-zónáiban, 47 millióval több, mint az előző évben – hívta fel a figyelmet a Save the Children nemzetközi segélyszervezet kedden kiadott jelentése.

A segélyszervezet elemzésében kiemelte, hogy 2005 óta a tavalyi létszám volt a legnagyobb. Érzékeltetésként hozzáfűzték, hogy az adatok alapján 2024-ben minden ötödik gyerek a világ valamelyik konfliktuszónájában élt.

A jelentés szerint tavaly rekordszámú, 41 763 „gyerekek elleni súlyos jogsértés” elkövetését igazolták, ami 30 százalékos növekedést jelentett a 2023-as adatokhoz képest. Ezeknek az incidenseknek több mint a fele négy régióra korlátozódott: a megszállt palesztin területekre, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Nigériára és Szomáliára. 1946 óta világszerte tavaly jegyezték fel a legtöbb konfliktust, összesen 61-et.

Florian Westphal, a Save the Children németországi vezetője azonnali politikai lépéseket sürgetett.

A globális fegyverkezés idején a gyermekek védelmének kell a biztonságpolitika középpontjában állnia

– szögezte le.

Botrányosnak minősítette, hogy a kormányok többet költenek fegyverekre, mint a konfliktusövezetekben élő gyermekek védelmére. Az elemzés az oslói székhelyű Békekutató Intézet (PRIO) és az ENSZ jelentéseinek adatain alapult. A meghatározás szerint konfliktus-zónának olyan helyszínek minősülnek, amelyek 50 kilométeres körzetében egy adott évben legalább egy „konfliktusos incidens” történt.

