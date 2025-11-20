Háború: újabb két kárpátaljai áldozat

Újabb két kárpátaljai katona vesztette életét a háborúban – közölték ukrán hírportálok.

Jelentések szerint elhunyt a 46 éves Ihor Herics őrmester, a légvédelmi géppuskás raj parancsnoka, aki a huszti járási Visk lakosa volt.

Elesett továbbá a 26 éves Volodimir Belja, Dolha község lakosa, aki drónkezelőként szolgált. A katona november 11-én halt meg egy bevetés teljesítése közben, a Donyecki területen található Liman térségében.

A védők temetésének időpontját és helyszínét később közlik.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net