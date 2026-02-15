83 drónnal támadták Ukrajnát éjjel az oroszok

Újabb légitámadást indított Ukrajna ellen az orosz hadsereg. Február 14-ről 15-re virradóra 83 darab Sahed, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadtak ukrajnai célpontokat – derül ki az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének jelentéséből.

A csapásmérő eszközöket az oroszországi Millerovo, Brjanszk és Primorszko-Ahtarszk környékéről, valamint a Krím-félsziget területéről indították.

A légvédelmi egységek kijevi idő szerint 08:00 óráig 55 ellenséges drónt semmisítettek meg.

25 gép becsapódását jelentették 12 helyszínről, 3 esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Mit lehet tudni az orosz támadás következményeiről?

Odesszában szinte egész éjen át tartott a légiriadó. Szerhij Liszak, az Odessza Városi Katonai Adminisztráció vezetője jelentésében úgy fogalmazott:

„Az ellenség a létfontosságú infrastruktúrát vette célba. Áldozatokról nincs információ. A robbanást követő lökéshullám lakóházak és oktatási intézmények ablakait is betörte az egyik kerületben.”

Dnyipropetrovszk megye is tűz alá került, a drónok mellett tüzérséggel és rakétavetőkkel lőttek egyes járásokat.

Olekszandr Hanzsa, a helyi katonai közigazgatás vezetője szerint Nikopol városát, valamint a Pokrovszki és Marhanecki kistérségeket érték jelentősebb támadások. Autók és teherautók rongálódtak meg, egy 40 éves férfi szerzett sérüléseket.

A Pokrovszki kistérségben lakóházak rongálódtak meg, egy 13 éves lány megsérült.

Zaporizzsja megyében egy civil életét vesztette és heten megsebesültek. Ivan Fedorov, a katonai közigazgatás vezetője szerint az egyik Sahed egy lakóházba csapódott be a megyeközpontban, ahol tüzet okozott.

Kárpátalja.ma

Forrás: Oboz.ua

Nyitókép: Odessza környéki vasúti üzemanyagtároló oltása, Facebook/DSZNSZ