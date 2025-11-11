Ungtarnóci lakos a háború újabb kárpátaljai áldozata

2025. november 5-én hunyt el Volodimir Pazják védő, az ungvári járási Ungtarnóc lakosa. A férfi 1999-ben született – írja a Facebookon Olha Lazorik, a Kincseshomoki kistérség helyettes vezetője.

A bejegyzés szerint az elesett katona holttestét november 13-án szállítják szülőfalujába. Az elhunytat kijevi idő szerint 12.30-kor a Nagykaposi utca 35. szám alatti házhoz viszik, temetési szertartása pedig 13.00 órakor kezdődik a helyi Szent Péter és Pál templomban.

A kistérség képviselője a temetési menet tiszteletteljes fogadására kéri a község lakóit.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Olja Lazorik