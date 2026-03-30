Nagyszőlősi lakos vesztette életét a háborúban
Pohorjelov Dmitro a háború újabb áldozata – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács március 27-én.
A védő 2000-ben született, belső menekültként élt Nagyszőlősön.
Szerződéses katonaként szolgált az Ukrán Fegyveres Erőknél.
2026. március 23-án vesztette életét egy támadás következtében Zaporizzsja megyében.
Pohorjelov Dmitrot ma, március 30-án kísérik utolsó útjára Nagyszőlősön.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
