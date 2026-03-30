Pohorjelov Dmitro nagyszőlősi lakos

Nagyszőlősi lakos vesztette életét a háborúban

Háború

Pohorjelov Dmitro a háború újabb áldozata – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács március 27-én.

A védő 2000-ben született, belső menekültként élt Nagyszőlősön.

Szerződéses katonaként szolgált az Ukrán Fegyveres Erőknél.

2026. március 23-án vesztette életét egy támadás következtében Zaporizzsja megyében.

Pohorjelov Dmitrot ma, március 30-án kísérik utolsó útjára Nagyszőlősön.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Nagyszőlősi Városi Tanács)

