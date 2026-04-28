Folytatódik a mozgósítás és a hadiállapot Ukrajnában

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ismét megszavazta a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását – közölte Jaroszlav Zseleznyak képviselő április 28-án.

A hadiállapot meghosszabbításáról szóló indítványt 315 képviselő támogatta. Az általános mozgósítás mellett pedig 304 honatya szavazott.

Mindkét törvény másjus 4-én lép hatályba, és 90 napig, azaz 2026. augusztus 2-ig lesz érvényben.

Ez a 19. alkalom, hogy Ukrajna parlamentje meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

