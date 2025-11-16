Török külügyminiszter: sosem látott közelségben az ukrajnai béke

Az ukrajnai háború kapcsán nyilatkozott újságíróknak Hakan Fidan, Törökország külügyminisztere. Állítása szerint soha nem látott közelségbe került a háború lezárásának lehetősége. A miniszter bejelentéséről a Novini Live híportál tudósított.

Hakan Fidan emlékeztetett, hogy már negyedik éve folyik az öldöklő háború Európa közepén. Állítása szerint Oroszország ukrajnai katonai inváziója több mint egymillió ember életét követelte már és egész városokat tettek a földdel egyenlővé. A konfliktus emellett globális következményekkel is járt az energia- és élelmiszerbiztonság szempontjából.

„Egy hatalmas globális hatású háború szemtanúi vagyunk, aminek egyértelműen véget kell vetni. A mi politikánk a kezdetektől fogva erre irányult, de egyes befolyásos amerikai és európai körök a folytatásban voltak érdekeltek”

– mondta a török ​​külügyminiszter.

Hakan Fidan véleménye szerint ez az álláspont végre megváltozott, és a politikai vezetők immár hajlandóbbak a megoldások keresésére.

„Úgy vélem, a háború most van legközelebb a lehetséges befejezéshez. A legsötétebb pillanatokat éljük, mikor mindkét fél egymás közlekedési és energetikai infrastruktúrájának a pusztítására összpontosít. A hagyományos katonai célpontok támadása esetében is patthelyzet alakult ki. A konfliktus tulajdonképpen drónháborúvá alakult”

– jegyezte meg Fidan.

Mint tegnap írtunk róla, 1200 ukrán hadifogoly hazatéréséről kötött megállapodást az orosz és az ukrán fél, mely Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével született.

