Gyászol az Ilosvai kistérség

A kelet-ukrajnai harcokban elhunyt Mocsarko Jevhen Ivanovics, a huszti járási Kenézpatak (Csornij Potyik) lakosa. Az 1981-ben született férfi 2024-től lövész operátorként szolgált a hadsereg kötelékében – olvasható az Ilosvai Városi Tanács Facebook-oldalán.

Mocsarko Jevhent 2024 októbere óta eltűntként tartották nyilván. Temetésére holnap, 2026. április 17-én kerül sor szülőfalujában. Földi maradványait katonai menet szállítja Ilosváról a Jurovicka utca 25. szám alatti szülői házhoz. Az elesett katonától kijevi idő szerint 13.00 órakor vesznek ugyanitt végső búcsút, majd a község Postova utcai temetőjében helyezik örök nyugalomra.

A kistérség vezetése arra kéri a lakosokat, hogy a katonai menet útját élő folyosóval övezzék.

