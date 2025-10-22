Harkivi óvodát ért orosz támadás: egy halott, kilenc sérült

Október 22-én, a reggeli órákban orosz dróntámadás érte egy óvoda épületét Harkiv Holodnohirszkiji kerületében. Egy ember meghalt, kilenc megsebesült – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán.

A támadás során az óvoda mellett egy üzlet, egy kávézó, egy irodaház és hat személyautó is megrongálódott. Három helyen keletkezett tűz.

A támadás ideje alatt 48 óvodás korú gyermek tartózkodott az óvóhelyen, a hatóságok biztonságos helyre menekítették őket.

A hírre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált. A támadásban elhunyt személy hozzátartozóinak részvétét fejezte ki.

Hozzátette, ez az akció Oroszország részéről arcul köpése mindazoknak, akik a konfliktus békés megoldását keresik.

„Nincs és nem is lehet mentség egy óvoda elleni merényletre”

– tette hozzá Zelenszkij.

Forrás: Facebook/DSZNSZ

