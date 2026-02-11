Háromnapos gyászt hirdettek Harkiv megyében

A Harkiv megyei Bohoduhiv városában február 11-13-át gyásznappá nyilvánították annak a hat helyi lakosnak az emlékére, akik az elmúlt két napban orosz csapások következtében vesztették életüket – jelentette be Volodimir Belij polgármester.

A városban szerdán orosz dróncsapás rombolt le egy családi házat, két egyéves fiú ikerpár, valamint kétéves lánytestvérük és 34 éves édesapjuk meghalt, 35 éves, várandós édesanyjuk pedig súlyosan megsebesült a támadás következtében. Megsérült a házban egy 74 éves nő is.

Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes arról tájékoztatott, hogy Oroszország csapást mért egy vasútállomásra Dnyipropetrovszk megyében. Mozdonyok, vasúti kocsik és az infrastruktúra rongálódott meg. Tűz keletkezett, amit gyorsan eloltottak. Orosz csapás ért a Szumi megyében lévő Konotopban egy vasúti depót is, ahol szintén károk keletkeztek. A miniszterelnök-helyettes beszámolója szerint személyi sérülés egyik támadás során sem történt.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrinform állami hírügynökségnek kijelentette: nem felel meg a valóságnak az az orosz információ, hogy az orosz csapatok elfoglalták volna Zaliznyicsne települést Zaporizzsja megyében.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk város polgármestere arról adott hírt, hogy szerda délelőtt az orosz erők irányított légibombákkal mértek csapást a település családi házas övezetére. Áldozatokról egyelőre nincs információ – tette hozzá.

