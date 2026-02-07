Hatalmas orosz légitámadás érte az ukrán energetikai hálózatot
Az éjszaka folyamán masszív orosz támadás érte az ukrán villamosenergia-hálózat alapját képező alállomásokat és felsővezetékeket, valamint két hőerőművet is – jelentette be Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes és energetikai miniszter a Telegramon szombat reggel.
Az orosz csapatok az Ivano-Frankivszk megyében található burstini, és a Lemberg megyében található dobrotviri hőerőműveket támadták.
A miniszter kiemelte, hogy jelenleg vészhelyzeti áramszüneteket alkalmaznak Ukrajna egész területén. A legrosszabb a helyzet az ország keleti és északi régióiban, ahol különleges vészhelyzeti áramkimaradások vannak érvényben.
Smihal hangsúlyozta, hogy az energiaügyi dolgozók azonnal megkezdik a helyreállítási munkálatokat, amint a biztonsági helyzet azt lehetővé teszi.
