Hatalmas orosz légitámadás érte az ukrán energetikai hálózatot

Az éjszaka folyamán masszív orosz támadás érte az ukrán villamosenergia-hálózat alapját képező alállomásokat és felsővezetékeket, valamint két hőerőművet is – jelentette be Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes és energetikai miniszter a Telegramon szombat reggel.

Az orosz csapatok az Ivano-Frankivszk megyében található burstini, és a Lemberg megyében található dobrotviri hőerőműveket támadták.

A miniszter kiemelte, hogy jelenleg vészhelyzeti áramszüneteket alkalmaznak Ukrajna egész területén. A legrosszabb a helyzet az ország keleti és északi régióiban, ahol különleges vészhelyzeti áramkimaradások vannak érvényben.

Smihal hangsúlyozta, hogy az energiaügyi dolgozók azonnal megkezdik a helyreállítási munkálatokat, amint a biztonsági helyzet azt lehetővé teszi.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: