Josep Borrell: a cél, hogy egymillió darab lőszert szállítsunk Ukrajnának

Továbbra is az a cél, hogy egymillió darab lőszert szállítsunk Ukrajnának, ez egy ambiciózus cél, de azon dolgozunk, hogy teljesítsük, minél hamarabb – jelentette ki Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben.

Borrell az uniós tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón elmondta: a megcélzott mennyiség mintegy 30 százalékát már sikerült elérni, ez a mennyiség a készletekből, illetve a megrendelések átirányításából származik, mivel az európai ipar sokat exportál harmadik országokba.

„Ezért arra kérjük a tagállamokat, hogy irányítsák át a megrendeléseket, változtassák meg a prioritást, hogy elsőbbséget biztosítsanak az Ukrajnának szánt termelésnek” – hívta fel a figyelmet.

Elmondta továbbá, hogy a közös uniós beszerzés révén jelenleg 120 ezer darab lőszert rendeltek meg, amelyeket idén és jövőre kell leszállítani. „Az iparnak világos előrejelzésre van szüksége, hogy hány darab lőszerre számítunk” – tette hozzá.

A főképviselő arról is beszélt, hogy az EU kiképzési missziója nagyon jól halad előre, már 30 ezer katona részesült a megfelelő képzésben. „A jó kiképzés életmentést is jelent. Az elkövetkező időszakban pedig további 10 ezer katonát fogunk kiképezni. Pontos dátumot nem tudnak mondani, de azzal a sebességgel, ahogyan a 30 ezret kiképeztük, ez a 10 ezer is nagyon gyorsan meglehet” – jelentette ki.

Forrás: MTI

Nyitókép: hirado.hu