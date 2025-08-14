Varsó szerint csak kemény lépésekkel lehet megállítani Oroszországot
Karol Nawrocki lengyel elnök azt az álláspontot képviselte az európai vezetők, valamint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai online megbeszélésén, hogy csak kemény lépésekkel lehet megállítani Oroszországot – közölte Marcin Przydacz lengyel elnöki külügyi államtitkár.
Az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozót megelőző megbeszélésen Karol Nawrocki megerősítette azt a lengyel álláspontot, hogy „csak kemény szavakkal, konkrét, kemény tettekkel lehet megállítani az Oroszországi Föderációt”, és nem engedhető meg, hogy Moszkva döntsön a határokról Európában – mondta sajtóértekezletén Przydacz.
A kérdés végleges megoldásának az ukrán állam és képviselői hozzájárulásával kell megszületnie – húzta alá az államtitkár. Fontosnak nevezte, hogy „végleg megállítsák a posztszovjet, posztkommunista orosz birodalmi politikát„, és Európában „állandó és tartós béke” legyen.
Forrás: MTI
Nyitókép: Karol Nawrocki lengyel elnök. Forrás: Northfoto