Kárpátaljai határőr esett el a fronton
A csatatéren vesztette életét Olekszandr Baron – adta hírül a Nagyberezna–online a Facebook-oldalán július 3-án.
A határőr a Nagybereznai kistérséghez tartozó Révhegy (Zabrigy) község lakosa volt.
A főtörzsőrmester 2026. június 26-án vesztette életét harci feladat teljesítése közben a Harkiv megyei Bilij Kolodjaz település közelében.
Olekszandr Baron az Ukrán Állami Határőrszolgálat 11. határőregységének gyorsreagálású határőrségi parancsnokságán szolgált, ahol határőrként teljesített szolgálatot.
A gyászoló család, bajtársak és a helyi közösség később kap tájékoztatást a gyászmenet fogadásáról, valamint a temetés időpontjáról.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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