Háború: két kárpátaljai katona halálhírét közölték
Újabb kárpátaljai áldozatokat követelt az orosz–ukrán háború. Ezúttal a huszti járási Bilke és a técsői járási Bustyaháza településeken készülnek katonatemetésre.
Bokotej Jaroszlav 1973. október 2-án született. Az Ukrán Fegyveres Erők tüzérségi szakaszának lövészeként szolgált. Halálának hírét a Bilkei Községi Tanács közölte november 3-án.
A temetési szertartás november 4-én, kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődött Bilkén.
Sebegyak Jurij 1981. május 6-án született. Az Ukrán Fegyveres Erők gépesített zászlóaljának rangidős lövészeként teljesített szolgálatot.
A védő 2023. október 17-én vesztette életét harci feladatainak teljesítése közben Zaporizzsja megyében. Halálának hírét a Bustyaházai Kistérség erősítette meg november 4-én.
A védőt 2025 novemberéig eltűntként tartották nyilván.
A temetés részleteiről később közölnek információt.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: illusztráció)