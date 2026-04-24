Gyászol a Bustyaházai kistérség
A kelet-ukrajnai harcokban elhunyt Roszoha Mihajlo Volodimirovics, a técsői járási Vajnág (Vonyihove) lakosa. Halálhíréről a Bustyaházai kistérség számolt be Facebook-oldalán.
Az 1992. október 12-én született férfi géppuskakezelőként szolgált a fegyveres erők kötelékében. 2025. július 5-én harci feladat teljesítése közben vesztette életét Luhanszk megye Szvatovei járásában, Novojehorivka közelében. Azóta eltűntként tartották nyilván.
Temetésére április 25-én kerül sor szülőfalujában.