Éjszakai rakétatámadás érte Kijevet

Ukrajna fővárosát és Kijev megyét újabb, kiterjedt orosz rakéta- és dróntámadás érte keddre virradóra. A kombinált csapások következtében többen meghaltak, több épület megrongálódott, és számos térségben fennakadások vannak az energiaellátásban.

A támadás során az orosz hadsereg drónokat, valamint többféle rakétatípust vetett be. A Kijev ellen irányuló csapások egészen hajnali három óráig tartottak, majd reggel 6.30 körül újabb rakétacsapás következett.

Súlyos károk Kijev több kerületében

A Pecserszkiji kerületben egy 22 emeletes lakóház alsó szintjei rongálódtak meg, a helyszínen tűz ütött ki, a lakókat evakuálták.

A Dnyiprovszkiji járásban egy kilencemeletes épületet ért találat: legalább két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő; öt sérültről számoltak be.

A Szvjatosinszkiji kerületben egy épület rongálódott meg, előzetesen négy halottról és több sérültről érkeztek hírek. Összesen kilenc sérültről, köztük egy gyermekről tudnak, hármat kórházba szállítottak.

A főváros több pontján tűzoltók, rendőrök és mentőalakulatok dolgoznak, mobil rendőrségi pontokat nyitottak a lakossági bejelentések fogadására.

Szünetel az áram-, víz- és fűtésellátás

A támadás energialétesítményeket is célba vett. Több kerületben átmeneti áramszünetet és vízhiányt tapasztaltak, a reggeli órákban rendkívüli áramkikapcsolásokat vezettek be.

Közlekedési fennakadások is kialakultak, egyes útszakaszokat lezártak.

Találatok Kijev megyében

Bila Cerkvában hat lakóépület rongálódott meg, egy 14 éves lányt sérülésekkel kórházba szállítottak. Brovariban raktárépületben keletkezett kár, emellett járművek és több magánház is megsérült. A Vishorodi járásban két magánház és egy autó károsodott.

Más régiókat is ért támadás

Az éjjel rakétacsapásokat jelentettek Cserkaszi és Odessza megyéből is. Az energiahálózat több területen – köztük Szumi és Poltava megyében – vészlekapcsolásra kényszerült.

Az elmúlt napokban ez már a második tömeges támadás. November 19-én az orosz csapatok több mint 470 drónt és 48 rakétát indítottak Ukrajna ellen, súlyos károkat okozva, különösen Ternopilben.

Nyitókép forrása: suspilne.media/Ivan Antipenko

Kárpátalja.ma/rbc.ua