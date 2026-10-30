Királyházai katona a háború újabb áldozata

Újabb kárpátaljai katona vesztette életét az orosz–ukrán háborúban – számolt be róla a Királyházai kistérség október 29-én.

Jaroszlav Dovbak, a beregszászi járási Királyháza (Korolevo) lakosa, a harci feladat teljesítése közben szerzett súlyos sérüléseibe halt bele.

A tájékoztató szerint a katona a fronton szenvedett súlyos sebesülést, amely végül a halálát okozta.

Jaroszlav Dovbak földi maradványainak hazaszállításáról, valamint a búcsúztatás és a temetés időpontjáról később adnak tájékoztatást.

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