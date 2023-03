Klicsko: Kijev csaknem 40 százaléka áram és ivóvíz nélkül maradt

Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát csütörtök hajnalban – közölték az ukrán hatóságok. Robbanásokról számoltak be Kijevből, Lembergből, Odesszából és Harkivból is. Találat érte Kijev kritikus infrastruktúráját, az ukrán főváros csaknem fele áram és ivóvíz nélkül maradt. A támadásokban legkevesebb hat ember meghalt és több megsérült.

Az ukrán fővárosban egész éjszaka szóltak a légvédelmi szirénák, majd a reggeli órákban két hatalmas robbanás rázta meg a várost.

Jelentős kár érte Kijev kritikus infrastruktúráját. A támadások következtében a város csaknem 40 százaléka maradt áram nélkül, elektromosság híján pedig fűtés és ivóvíz sincs jelenleg több kerületben

– közölte Vitalij Klicsko polgármester.

A város katonai vezetése közölte: légvédelmük több orosz cirkálórakétát, irányított rakétát és támadó-drónt semlegesített, de két civil így is megsérült a támadásokban.

Ukrán hadi jelentések szerint az oroszok több hullámban összesen 81 rakétát lőttek ki, főként az ország nyugati területeire. Ezeknek csaknem a felét megsemmisítette az ukrán légvédelem.

Lakóházak közé csapódott egy rakéta egy településen Lemberg közelében. Az épületekből szinte semmi sem maradt. A hatóságok eddig öt holttestet emeltek ki a házakból, de attól tartanak, hogy a romok alatt újabb halottakat találnak.

Kijev és Lemberg mellett találatok érték Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot is. Dnyipropetrovszkban egy polgári áldozata is volt a rakétatámadásoknak. A Fekete-tenger felől, orosz hadihajókról lőtték Odesszát, és orosz rakéták csapódtak be Zaporizzsja területén is.

Egy rakéta megrongálta az utolsó, még működő elektromos vezetéket is, amely Európa legnagyobb atomerőművét külső forrásból táplálta

– közölték a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakemberei. Elmondták: a zaporizzsjai atomerőmű mind a húsz a gázolaj-üzemű, tartalék-generátora működésbe lépett, hogy az atomreaktorok biztonságosan le tudjanak állni.

A mostani már a hatodik alkalom a háború kitörése óta, hogy Zaporizzsjában veszélyes üzemre kellett átállni, megelőzendő egy nagyobb katasztrófát.

