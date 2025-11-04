A német Die Welt tudósítása szerint mintegy kétezer kolumbiai harcos lépett szerződésbe az Ukrán Fegyveres Erőkkel. Számuk olyannyira jelentős, hogy tisztán dél-amerikaiakból álló századokat hoz létre a hadvezetés – írja az ua.news.

A teljes körű orosz invázió kezdete, azaz 2022 óta mintegy nyolcezer külföldi csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi egységeihez, akiknek körülbelül 40 százaléka dél-amerikai. A külföldiek felé támasztott kezdeti szigorú követelmények mára enyhültek.

A cikk szerint az önkénteseket főleg az anyagi garanciák motiválják a jelentkezésre. A német lap megszólaltatta többek közt a 37 éves kolumbiai Olivert, aki kifejtette, hogy Kolumbiában a katonaság által biztosított fizetés rendkívül alacsony, míg Ukrajnában közel havi háromezer eurót is megkereshet.

Oliver ukrán parancsnoka azt mondja, a jelentkezők között olykor a kolumbiai különleges erők korábbi katonái is felbukkannak, de a többségük katonai tapasztalat nélkül érkezik. A parancsnok minden emberéről elégedetten nyilatkozott.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: Viktor Lysenko/WELT