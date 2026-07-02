Közel két évig eltűntnek hitt katonát temettek el Ungváron

Utolsó útjára kísérték Ungváron István Hujant, akit csaknem két éven át eltűntként tartottak nyilván – az Ungvári Városi Tanács a Facebook-oldalán július 2-án.

A védőt majdnem két éven át eltűntként tartottak nyilván. A családja ez idő alatt mindvégig reménykedett abban, hogy a katona életben van, ám később hivatalosan is megerősítették halálhírét.

István Hujan 1987. augusztus 13-án született, tanulmányait az ungvári 10-es számú iskolában végezte.

2024 tavaszán csatlakozott az ukrán fegyveres erőkhöz, ahol lövészként, gránátvető-segédként teljesített szolgálatot a 2. rohamszázad egyik alegységében.

A katona 2024. augusztus 19-én vesztette életét harci bevetés során a Donyecki területen, Nelipivka település közelében.

A gyászszertartást az ungvári Függetlenség rakparton tartották. A hőstől családtagjai, barátai, bajtársai, valamint a város és a helyi közösség számos lakója vett végső búcsút.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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