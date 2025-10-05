Négy halálos áldozata van a lembergi légitámadásnak
Négy ember meghalt, négyen pedig megsérültek abban a légicsapásban, amelyet az orosz erők indítottak Lemberg ellen az éjszaka folyamán – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a Facebook-oldalán.
A megyében öt órán keresztül tartott a légiriadó.
A támadásban számos objektum megrongálódott, köztük lakóépületek is. A lembergi Sparrow ipari parkban hatalmas tűz ütött ki.
A helyszíneken folyamatosan dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai. Mentősök, orvosok, tűzoltók és pszichológusok nyújtanak segítséget a sérülteknek.
Nyitókép forrása: DSZNSZ
