Négy halálos áldozata van a lembergi légitámadásnak

Négy ember meghalt, négyen pedig megsérültek abban a légicsapásban, amelyet az orosz erők indítottak Lemberg ellen az éjszaka folyamán – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a Facebook-oldalán.

A megyében öt órán keresztül tartott a légiriadó.

A támadásban számos objektum megrongálódott, köztük lakóépületek is. A lembergi Sparrow ipari parkban hatalmas tűz ütött ki.

A helyszíneken folyamatosan dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai. Mentősök, orvosok, tűzoltók és pszichológusok nyújtanak segítséget a sérülteknek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ

