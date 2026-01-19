220 millió euró értékű katonai segélycsomagot készít elő Lengyelország

Lengyelország egy 220 millió euró értékű katonai segélycsomagot készíti elő Ukrajna számára, amely már a 47. szállítmány lesz a szövetséges országtól. A csomag lőszert és lengyel gyártmányú eszközökhöz való alkatrészeket tartalmaz majd. Erről Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete számolt be egy interjúban.

A nagykövet szerint a következő hónapokban várható katonai segély keretében a lőszerek és hadianyagok mellett korábban átadott fegyverekhez szükséges alkatrészek érkeznek majd Ukrajnába. A támogatás a becslések szerint 220-230 millió euró értékű, és egy olyan lengyel segélyprogram következő része, amelynek keretében már 46 fegyvercsomagot kaptak az Ukrán Fegyveres Erők. A legutóbbi szállítmány értéke 250 millió euró volt.

A közvetlen szállítások mellett a két ország elmélyíti együttműködését a védelem területén, és közös fejlesztői csapatokat hoznak létre a fegyverek és felszerelések korszerűsítése, valamint innovatív technológiák fejlesztése céljából. Utóbbi projekt az európai SAFE kezdeményezés keretében zajlik.

A nagykövet arról is beszélt, hogy az együttműködés keretében Ukrajna haditengerészeti rendszereket kínál Lengyelországnak a balti-tengeri partvidék védelmére, valamint megosztja drón- és rakétatámadások elhárításában szerzett tapasztalatait szövetségesével. Vaszil Bodnar szerint ez a kölcsönösség Lengyelország védelmi képességeit is erősíti.

Az interjúban arról is szó esik, hogy a politikai tárgyalások visszatérő témája a NATO bevonása az ukrán légvédelembe. Kijev arról próbálja meggyőzni szövetségeseit, hogy a nyugat-ukrajnai légtérben észlelt orosz célpontok lelövésével a tettre készek koalíciója egész Európa biztonságát garantálná.

Lengyelország a jövőben kilenc MiG-29-es vadászgép átadását is tervezi. Karol Nawrocki lengyel elnök korábban felvetette annak lehetőségét, hogy a repülőket az ukrán drónelhárító technológia fejében adnák át.

