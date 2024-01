Lettország újabb katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának

Lettország újabb katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, amely tarackokat, lőszereket, páncéltörőket és fegyvereket is tartalmaz. Ezt Edgars Rinkevics lett államfő jelentette be a Volodimir Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón csütörtökön.

„Ma tájékoztattam az ukrán elnököt a következő segélycsomagról, amely gránátokat, terepjárókat, páncéltörő fegyvereket, drónokat, rakétákat, helikoptereket és lőszereket is tartalmaz” – mondta Rinkevics.

A lett államfő hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is minden segítséget kész megadni Ukrajnának. Majd hozzátette, Lettország 2024-ben legalább 3 000 ukrán katonát fog kiképezni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtótájékoztatón köszönetet mondott Lettországnak az új védelmi csomagért.

Az ukrán elnök Észtország és Litvánia után, január 11-én Lettországba tett látogatást.

