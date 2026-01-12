Végső szakaszához ért az USA és Ukrajna közötti megállapodás előkészítése

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghallgatta az amerikai féllel tárgyaló ukrán delegáció jelentését, és utasítást adott az Egyesült Államok nyújtotta biztonsági garanciákról szóló dokumentum véglegesítésére.

Erről maga Zelenszkij számolt be hétfőn.

Az ukrán államfő szerint a felek megvitatták a következő két hét munkatervét, néhány újabb találkozó, valamint a megállapodások előkészítése és aláírása van soron. A dokumentumokat a véglegesítés után minkét fél a legmagasabb állami szinten mérlegeli.

„Történelmi léptékű megállapodásra van szükségünk, és a tervezet szövege jelenleg pontosan ezt tükrözi”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Újjáépítés és gazdasági partnerség

Az egyeztetés során különös figyelmet fordítottak az Ukrajna újjáépítésével és gazdasági fejlesztésével kapcsolatos megállapodásra. Az elnök felkérte Julija Szviridenko miniszterelnököt, Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettest és Olekszij Szobolev minisztert, hogy az Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok közötti gazdasági megállapodások létrejöttét minden szakértelmüket latba vetve segítsék.

A nemzetközi partnerek finanszírozta újjáépítési alapok felhasználási módjairól is döntöttek.

Oroszországgal kapcsolatos álláspont

Zelenszkij megjegyezte, hogy az amerikai fél közvetlen párbeszédet folytat Oroszországgal a háború befejezéséhez szükséges politikai keretrendszerről.

„Határozott álláspontot fogalmaztunk meg, és egyértelmű visszajelzést várunk Oroszországtól – készen állnak-e a háború befejezésére. Ha részükről nincs ilyen szándék, akkor az agresszorra nehezedő nyomásnak fokozódnia kell”

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy a háború folytatása esetén az orosz árnyékflotta elleni szankciók megerősítésére, a korlátozások megkerülését szolgáló rendszerek felszámlására és az orosz exportbevételek korlátozására lesz szükség.

Volodimir Zelenszkij egyúttal köszönetet mondott országa nemzetközi partnereinek, akik segítenek megvédeni az ukrán polgárok életét, és támogatják a diplomáciai erőfeszítéseket az igazságos béke elérése érdekében.

Forrás: RBK-Ukrajina

