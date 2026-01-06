Közel a megegyezés az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról

A tettre készek koalíciója csúcstalálkozót tartott január 6-án Párizsban, melyen az Egyesült Államok delegáltjai mellett több mint 30 ország vezetője vett részt. A találkozón elkészült az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákra vonatkozó nyilatkozat tervezete. A dokumentum kimondja, hogy a tettre készek koalíciójának erői egy esetleges támadás esetén katonai támogatást kapnának az amerikai féltől.

A nyilatkozat szerint az ukrán–orosz tűzszünet megkötése után egy 5 vállalást tatalmazó garanciarendszer lép életbe. A vállalások a következők:

részvétel az Egyesült Államok vezette tűzszünet-felügyeleti és -ellenőrzési rendszerben ;

; Ukrajna fegyveres erőinek támogatása ;

; többnemzetiségű haderő létrehozása Ukrajna számára ;

; kötelezettségvállalás egy jövőbeni támadás esetére ;

; kötelezettségvállalás az Ukrajnával való védelmi együttműködés elmélyítésére.

Az Egyesült Államok vezette tűzszünet-felügyeleti és -ellenőrzési rendszer a tervek szerint nemzetközi misszióként, a tettre készek koalíciójának közreműködésével valósul meg. Továbbá egy különbizottság létrehozását is javasolják, mely a jogsértéseket vizsgálná felül, és meghatározná a szükséges válaszintézkedéseket.

Az Ukrán Fegyveres Erőknek a tervezetben megfogalmazott támogatása a fegyvervásárlások finanszírozását, a védelmi költségvetés támogatását, a gyors utánpótlás érdekében a hadi raktárakhoz való hozzáférést, valamint a védelmi vonalak kiépítésében nyújtott segítséget jelenti.

Az Ukrajna biztonságát szavatoló többnemzetiségű haderő megszervezése a tettre készek koalíciójának feladata lenne. Célja az ukrán hadsereg újjászervezésének támogatása és az elrettentés.

Ez a nemzetközi haderő Ukrajna kérésére a harcok lezárása után fejti ki tevékenységét,

vezetése európai szakemberek feladata lesz, de felállításában természetesen a koalíció nem európai tagjai is részt vállalnak. Sikeres működését az Egyesült Államok által biztosított hírszerzési és logisztikai támogatás biztosítja majd, támadás esetén pedig katonai erősítést is kap amerikai részről.

Egy esetleges második orosz támadás esetén Ukrajna partnerei ezen túlmenően is komoly garanciákat vállalnak a katonai képességek, hírszerzési és logisztikai támogatás alkalmazására és további szankciók bevezetésére.

A nyilatkozat aláírói a védelmi együttműködés keretében a katonai állomány kiképzése, a közös fegyvergyártás, valamint a hírszerzési együttműködés mellett kötelezik el magukat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Radio Szvoboda

