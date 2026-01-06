Franciaországba utazott Volodimir Zelenszkij

Párizsba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán államfő január 6-án. A mai napon több tárgyaláson is részt vesz Franciaországban. Erről az elnök közösségi oldalain számolt be.

Az első találkozóra Emmanuel Macron francia elnökkel került sor. Zelenszkij beszámolója szerint Ukrajna reális lehetőségeiről beszéltek, valamint a szükséges lépésekről az oroszok elleni küzdelem, a védekezés és a diplomácia terén.

„A diplomáciának és a valódi segítségnyújtásnak kéz a kézben kell járnia. Oroszország nem szünetelteti az Ukrajna elleni támadásokat, ezért a légvédelem erősítése a feladatunk, hogy megvédjük népünket és a létfontosságú infrastruktúrát. Minden egyes légvédelmirakéta-szállítmány életeket ment, és növeli a diplomáciai rendezés esélyeit”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök a továbbiakban a tettre készek koalíciójának vezetőivel folytat tárgyalást, valamint a NATO főtitkárával és egy amerikai delegációval is találkozik.

„Ma Párizsban a tettre készek koalíciójának legreprezentatívabb találkozójára készülünk: országok és nemzetközi szervezetek vezetői, miniszteri és nagyköveti szintű küldöttségek érkeznek ide. Fontos politikai lépéseket készítünk elő”

– tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: