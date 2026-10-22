Meghalt a háborúban a 19 éves kárpátaljai Kofel Anatolij

A tragikus hírt az Ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának Facebook-oldalán közölték. Anatolij Kofel az intézmény harmadéves, levelező tagozatos hallgatója volt, a rendvédelmi tevékenység szakon tanult.

A 19 éves katona 2026. október 19-én harc közben esett el.

A családot korábban is súlyos veszteség érte: Anatolij bátyja, Denisz Kofel 2022-ben, mindössze 20 évesen halt meg a háborúban. Részt vett a Bucsa környéki harcokban, és a Bátorságért Érdemrend II. és III. fokozatával tüntették ki.

A hősi halált halt Anatolij Kofeltől való búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt testvérek hozzátartozóinak. Emlékük legyen áldott!

Kárpátalja.ma

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