Mely országokban fizetnek a legtöbbet az ukrán menekülteknek?

A teljes körű háború kezdete után ukránok milliói találtak menedéket más országokban. 2025-re azonban nyilvánvalóvá vált, hogy több állam kormánya is újragondolta álláspontját az ukrán menekültek megsegítésével kapcsolatban.

Az ukrán menekülteknek nyújtott pénzügyi támogatások egyik legnagyobb csomagját Belgium kínálja – tudatta a Deutsche Welle adataira hivatkozva a 24 Kanal.

Az országban menedéket kérő, nem házas felnőttek havi 1100 eurónál is nagyobb pénzösszeget kaphatnak.

A pénzügyi támogatás mellett a belga kormány átfogó egészségbiztosítást, lakhatást és kiegészítő segítséget is nyújt az ukránoknak az alapvető háztartási szükségletek – bútorok, ruházat és élelmiszerek – fedezéséhez.

Németországban a menekültek havi 563 eurós juttatást kapnak, amely az ország munkanélküli segélyének felel meg. A növekvő politikai nyomás azonban vitákhoz vezetett a támogatás esetleges csökkentéséről. Markus Söder, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy a havi juttatás 441 euróra csökkenjen.

Eközben Lengyelország megváltoztatta a megközelítését, leállította az ukránoknak nyújtott rendszeres támogatást, és csak egyszeri, legfeljebb 70 eurós kifizetést ajánlott fel.

Magyarországon csak azon régiókból fogadnak menekülteket, ahol valóban harcok dúlnak és nem biztonságosnak ítélték, 55 eurós anyagi támogatást nyújt felnőtteknek és 34 eurót gyermekenként.

Svédország és az Egyesült Királyság pedig viszonylag szerény anyagi támogatást mutat. Svédországban egy felnőtt ukrán menekült napi juttatása legfeljebb havi 190 eurót is elérhet, míg Nagy-Britanniában az első gyermek esetében kevesebb, mint heti 30 euró. Kiegészítő anyagi támogatást csak az idősek vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek kapnak ezekben az országokban.

Belgium ezért kivétel az uniós országok között, mivel az ukránoknak olyan szociális támogatást nyújt, amely nemcsak stabil, hanem jelentősen meghaladja az átlagos európai normákat.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma