Beregszászi járási határőr esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója. Életét vesztette Miroszlav Matyovka – közölte a Bátyúi kistérség a Facebook-oldalán.
A 49 éves védő a beregszászi járási Danyilivka lakosa volt.
A csapi különítmény határőrét eddig eltűntnek tekintették, nemrég azonban megerősítették a halálhírét.
A határőr harci küldetés teljesítése közben esett el 2025. január 16-án.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.