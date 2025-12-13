Beregszászi járási határőr esett el a fronton

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója. Életét vesztette Miroszlav Matyovka – közölte a Bátyúi kistérség a Facebook-oldalán.

A 49 éves védő a beregszászi járási Danyilivka lakosa volt.

A csapi különítmény határőrét eddig eltűntnek tekintették, nemrég azonban megerősítették a halálhírét.

A határőr harci küldetés teljesítése közben esett el 2025. január 16-án.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

