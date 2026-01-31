Az orosz vezetés szerint hamis az Egyesült Államok azon értékelése, miszerint csak a Donyeck megyét érintő területi kérdés maradt megoldatlan az Ukrajna, USA és Oroszország közötti béketárgyalásokon.

Erről a Hadtudományi Intézet (ISW) számolt be orosz és amerikai tisztviselők nyilatkozatai alapján.

A cikk szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy

Ukrajna és Oroszország egyetlen kulcsfontosságú kérdésre, a Donyeck megye feletti ellenőrzés kérdésére koncentrált a béketárgyalásokon Abu-Dzabiban.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója ezzel az értékeléssel nem értett egyet. Beismerte, hogy a területi kérdések a legfontosabbak, de

véleménye szerint más témák is napirenden maradtak.

A szakértők szerint a Kreml Usakov kijelentésével már előre ürügyet keres kompromisszumkészségének és engedményeinek hiányára, ezzel is lassítva a békefolyamatot.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban azt nyilatkozta, hogy az abu-dzabi béketárgyalások orosz küldöttségének összetétele szintén az Oroszországi Föderáció komolytalan hozzáállásáról tanúskodik.

Mint fogalmazott, Moszkva főként a hadsereg tisztviselőit delegálta a találkozókra, akiknek azonban nincs felhatalmazása politikai döntések meghozatalára.

