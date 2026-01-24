Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú tárgyalások következő fordulója február 1-jére van kitűzve. A találkozóra ismét az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban kerül majd sor – írta az X közösségi oldalon Barak Ravid, Axios újságírója, amerikai tisztviselői forrásra hivatkozva.

Az amerikai delegáció tagjai az Abu-Dzabiban január 24-én véget ért tárgyalásokat produktív egyeztetésnek nevezték. A washingtoni kormányzat azt is megjegyezte, hogy a háromoldalú tárgyalási formátumba való beleegyezés ukrán és orosz részről is az előrelépés szándékának a jele.

„Mind Putyin, mind Zelenszkij beleegyezett a háromoldalú tárgyalásokba, ami azt mutatja, hogy hisznek az eredmény elérésének lehetőségében”

– mondta a meg nem nevezett amerikai tisztviselő.

Mint korábban írtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint is előrelépésnek tekinthető a közvetlen egyeztetés létrejötte.

Forrás: ua.news

Nyitókép: Viator.com

