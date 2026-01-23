Kik tárgyalnak ukrán részről az Egyesült Arab Emírségekben?

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő január 23-án jóváhagyta az Abu-Dzabiba utazott ukrán küldöttség névsorát. A delegáció az Egyesült Államokkal és az Oroszországi Föderációval folytatott béketárgyalásokon vesz részt.

A 72/2026. számú elnöki rendelet értelmében a küldöttség jóváhagyást kapott „az Amerikai Egyesült Államokkal és Ukrajna más nemzetközi partnereivel, valamint az Oroszországi Föderáció képviselőivel folytatott tárgyalási folyamatban való részvételre az igazságos és tartós béke elérése érdekében”.

Kik az ukrán tárgyalódelegáció tagjai?

A névsor nem változott jelentősen a tavaly novemberi rendeletben rögzítetthez képest:

Rusztem Umerov – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, a küldöttség vezetője;

Kirilo Budanov – az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője;

David Arahamia – a Nép Szolgája (Szluha Narodu) parlamenti párt frakcióvezetője

Olekszandr Bevz – Ukrajna Elnöki Hivatalának tanácsadója;

Andrij Hnatov – az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke;

Oleh Ivascsenko – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának vezetője;

Szerhij Kiszlicja – az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének első helyettese;

Jevhenyij Osztrjanszkij – az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának első helyettese;

Olekszandr Poklad – az Ukrán Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője;

Vadim Szkibickij – az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerző Szolgálatának helyettes vezetője.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere, Abdullah bin Zayed Al Nahyan jelentése szerint a várhatóan két napig tartó tárgyalások megkezdődtek Abu-Dzabiban Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között.

