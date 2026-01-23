Trump: Zelenszkij hajlandó békét kötni

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a svájci Davosban. A találkozót követően Trump azt mondta, hogy ukrán partnere kifejezte békekötése szándékát. Azonban arra is figyelmeztetett: ha ez nem történik meg, akkor Ukrajna újabb területeket veszíthet.

Trump csütörtök délután találkozott Zelenszkijjel.

A megbeszélést követően, a Zürich Washingtonba tartó repülőúton tartott sajtótájékoztatóján az amerikai elnök kijelentette:

Volodimir Zelenszkij azt mondta neki, hogy kész megállapodni a békéről.

„Azt mondta, hogy megállapodást szeretne kötni […] Ide jött és azt mondta, hogy megállapodást szeretne kötni” – idézte az amerikai elnök mondatait a The Kyiv Independent. Trump azt is állította, hogy a felek már tisztában vannak a lehetséges megállapodás részleteiről, de ezeket nem hozta nyilvánosságra az újságírók előtt – írja a Sztrana című ukrán lap.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy Zelenszkij álláspontja ennél óvatosabbnak tűnik. Az ukrán elnök a davosi találkozó után azt mondta: az amerikaiak által adott biztonsági garanciákról már megállapodtak, de a területi kérdések továbbra sincsenek megoldva (Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja ugyancsak arról beszélt Davosban, hogy a tárgyalások lényegében egy utolsó kérdésre szűkültek le). Zelenszkij többször is azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani további területekről.

A The Kyiv Independent szerint az amerikai elnök elismerte azt is, hogy az ukránok „nehéz” helyzetben vannak a súlyosbodó energiaválság miatt.

„Az ukrán népnek nagyon nehéz, azt mondhatom. Hogy fűtés nélkül élnek ott, ahol 20 fokkal van a 0 alatt a hőmérséklet, tudják, hogy nagyon hideg van. … Megkérdeztem [Zelenszkijt] hogy hogyan csinálják, és ő válaszolt. Elképesztő, amit az életben megtesznek. Ez nem élet.”

– mondta az amerikai elnök.

