Trump: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnök a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórum keretében Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel csütörtökön. A találkozóról távozóban Trump röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háborúnak véget kell vetni.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint mindkét fél „nagyon jónak” minősítette a körülbelül egyórás megbeszélést. Szerhij Nyikiforov, az ukrán elnök sajtótitkára elmondta, hogy a találkozó végén Trump és Zelenszkij röviden négyszemközt is beszélt egymással.

„Reméljük, hogy ez a háború Ukrajnában véget ér. Sok ember hal meg. A múlt hónapban 30 ezer ember vesztette életét, főként katonák. Ez egy olyan háború, amelyet meg kell állítani. Jó találkozóm volt Zelenszkij elnökkel. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen ez a háború”

– idézte az UNIAN az amerikai elnököt.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint Trump kijelentette, hogy nem került szóba Ukrajna csatlakozása az amerikai kezdeményezésű Béketanácshoz a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésén.

„Ezt nem beszéltük meg. Ez egy folyamatban lévő ügy. Majd meglátjuk, mi lesz” – mondta az amerikai elnök.

Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon elhangzott felszólalásában hangsúlyozta, hogy egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül. Az ukrán elnök több kritikus megjegyzést tett az európai országokkal szemben, miközben méltatta Donald Trump amerikai elnök intézkedéseit.

