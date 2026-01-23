Megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások Abu-Dzabiban

Háromoldalú tárgyalások kezdődtek Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között Abu-Dzabiban – jelentette be Abdullah bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere.

„Abdullah bin Zayed üdvözli az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megtartását Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben, és reményét fejezi ki, hogy ezek a tárgyalások hozzájárulnak olyan intézkedések elfogadásához, amelyek véget vetnek a közel négy éve tartó és hatalmas emberi szenvedést okozó válságnak”

– áll az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériumának honlapján.

Az arab politikus tájékoztatása szerint az ukrán, az amerikai és az orosz küldöttségek közötti tárgyalások elkezdődtek, és várhatóan két napig tartanak majd.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Abu-Dzabiban tartott találkozó kulcskérdése a Donbaszt érintő területi probléma feloldása lesz.

Az orosz fél kijelentette, hogy a területi kérdések megoldása nélkül nincs esély a tárgyalások sikerére, és Donbasz esetében ukrán csapatkivonást követelnek.

Január 22-én Davosban találkozott Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök. Több mint egy órán át tartó tárgyalásukat az ukrán államfő eredményesnek nevezte.

Ezzel egy időben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízottak Vlagyimir Putyinnal folytattak megbeszélést a Kremlben. A három és fél órán át tartó találkozón jelen volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó és Kirill Dmitrijev tárgyalóbiztos.

Kárpátalja.ma

Forrás: Interfax-Ukrajina

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP

