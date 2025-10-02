Mozgósítás: új szabályok léptek érvénybe október 1-től

Október 1-jétől Ukrajnában életbe léptek a mozgósítási eljárások és a hadkötelesek nyilvántartásának új szabályai. A legfontosabb változások: a behívók mostantól ajánlott levélben is kiküldhetők, valamint a nyilvántartás egy részét automatizálták a „Rezerv+” mobilalkalmazáson keresztül.

Az egyik legjelentősebb újítás, hogy a hadkötelesek számára a behívó hivatalos értesítésként ajánlott postai küldeményként is kézbesíthető, nyomon követési számmal.

A levél átvételének megtagadása a mozgósítás alóli kibúvásnak minősül. Fontos, hogy a korábbi kézbesítési módok (személyesen otthon, a munkahelyen vagy az oktatási intézményben) továbbra is érvényben maradtak.

Ezenkívül a kormány egyszerűsíti és digitalizálja a hadkötelesek nyilvántartását:

17 évesek automatikus nyilvántartásba vétele: A fiúk 17 éves koruk betöltésével automatikusan regisztrálódnak a „Rezerv+”-on keresztül, személyes megjelenés és orvosi vizsgálat nélkül. Behívót a katonai orvosi bizottságra csak 18 évesen kapnak.

Automatikus nyilvántartás 25–60 éveseknek: Azok a 25–60 év közötti állampolgárok, akik eddig nem szerepeltek a katonai nyilvántartásban indokolatlan okból, most automatikusan bekerülnek a rendszerbe.

Automatikus törlés a nyilvántartásból: A 60. életév betöltése után a tartalékos státusz automatikusan megszűnik, az adatbázis azonnal frissül.

Az új rendszer része annak az átfogó stratégiának, amelynek célja a hadkötelesek nyilvántartásának digitalizálása és a mozgósítási folyamat egyszerűsítése a hadiállapot körülményei között.

A Novini Zakarpattya nyomán.

