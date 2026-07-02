Gyászol Munkács
Vaszil Mitrovka a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Munkácsi Városi Tanács július 2-án.
A védő 1992. június 22-én született. Ukrajna Fegyveres Erőinek А5003-as egységében szolgált.
2026. június 23-án vesztette életét harci feladatainak teljesítése közben.
Az elhunyt védő július 6-án kísérik utolsó útjára. A temetési szertartás kijevi idő szerint 12.00 órakor keződik Munkácson.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozóók fájdalmában.
(Nyitókép: Munkácsi Városi Tanács)
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