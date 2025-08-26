Munkácsi rakétatámadás: a városi tanács közleménye

A Munkácsi Városi Tanács augusztus 26-án közölte a pár napja történt orosz rakétatámadás következményeit. Az ezzel kapcsolatos adatokat a Facebookon adták közre.

Munkácsot augusztus 21-én hajnalban érte az ellenséges orosz légicsapás. A támadás után hatalmas tűz keletkezett a Flex vállalatnál, ami miatt a lakosságot arra kérték, hogy egy ideig ne menjenek ki az utcára, és zárják be az ablakokat.

A Flex vállalat területén a támadás után keletkezett 7 ezer négyzetméterre kiterjedt tüzet sikeresen eloltották, az orosz támadás nem követelt emberéletet Munkácson. A tűzoltásban 96 szakember 11 egységnyi felszereléssel két napig dolgozott a lángok mihamarabbi oltásán. A romok eltakarítása még folyamatban.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, augusztus 23-ra sikerült a tüzet eloltani.

A munkácsi támadás után 27 ember kért orvosi ellátást, többségük könnyebben sérült meg.

Kórházi kezelés alatt jelenleg hárman vannak, az orvosok szerint állapotuk mostanra kielégítő.

Kárpátalja.ma

