Munkácsi járási védő esett el a fronton

Nagy Nikolett Háború

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A csatatéren vesztette életét Mihajlo Lohaj – adta hírül a Gorondi Községi Tanács a Facebook-oldalán.

Mihajlo Lohaj 1991-ben született, és pilóta nélküli légi járművek kezelőjeként szolgált. Szeptember 3-án egy harci feladat teljesítése közben halt meg a donyecki régióban található Kramatorszk térségében.

Búcsúztatásának időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.

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