Munkácsi járási védő esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A csatatéren vesztette életét Mihajlo Lohaj – adta hírül a Gorondi Községi Tanács a Facebook-oldalán.
Mihajlo Lohaj 1991-ben született, és pilóta nélküli légi járművek kezelőjeként szolgált. Szeptember 3-án egy harci feladat teljesítése közben halt meg a donyecki régióban található Kramatorszk térségében.
Búcsúztatásának időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
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