Munkácsi katonát kísértek utolsó útjára

Munkácson végső búcsút vettek Szerhij Osztapenkótól, aki 2014 óta tagja az ukrán hadseregnek. A katona a front különböző szakaszain teljesített szolgálatot. 2026. augusztus 19-én vesztette életét egy harci feladat teljesítése közben. A katona a 24. önálló gépesített dandárban szolgált.

A 49 éves védőt családtagjai, hozzátartozói, barátai, bajtársai, valamint Munkács lakói kísérték el utolsó útjára.

A katona 2026. augusztus 19-én, egy harci feladat végrehajtása közben vesztette életét. A munkácsi védőt a központi temető Hősök sétányán helyezték végső nyugalomra.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →