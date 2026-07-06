Nagyszabású támadást indított Oroszország hajnalban Kijev ellen

Mindössze egy nappal a közelgő NATO-csúcstalálkozót megelőzően, Oroszország vasárnap éjszaka és hétfő hajnalban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, melyben többen életüket vesztették – közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz csapás előkészületére figyelmeztetett.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője egy Telegram-bejegyzésben legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Mint mondta, a város egyik kerületében egy lakóépület részlegesen összeomlott, egy másikban pedig több többszintes épület rongálódott meg. Egyelőre úgy tudni, hogy emberek rekedtek a romok alatt.

Helyi beszámolók szerint az orosz hadsereg ballisztikus és cirkálórakétákat, illetve drónokat is bevetett. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket.

Múlt hét csütörtökön egy orosz támadásban mintegy 30-an haltak meg az ukrán fővárosban.

A legújabb orosz támadásokat Volodimir Zelenszkij vasárnapi Facebook-üzenete előzte meg, melyben az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett: nagyszabású orosz támadásokra számít a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij egyúttal ismételten légvédelmi eszközöket kért Ukrajna partnereitől mondván, hogy „minden késedelem a rakéták szállításában légvédelmünk és a Patriot-rendszerek számára emberéletekbe kerül és arra biztatja Oroszországot, hogy folytassa a háborút”.

Kijelentette, hogy a világon igenis megvan a megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszer, ezeket azonban Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani. „És ez persze első sorban az Egyesült Államok, valamint Európa és a világ nagyjainak döntése”

– hangoztatta.

Míg az ukrán légvédelem viszonylag magas találati pontosságot tud felmutatni drónokkal és manőverező robotrepülőgépekkel szemben, addig ballisztikus rakétákkal ellen jórészt tehetetlen, így jelenleg az amerikai gyártmányú Patriot-rendszerek bizonyulnak az egyetlen hatékony eszköznek utóbbi fenyegetéssel szemben.

hirado.hu

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