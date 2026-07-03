Zelenszkij: 30-ra emelkedett a kijevi támadás halálos áldozatainak száma

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy továbbra is zajlanak a mentési munkálatok Kijevben a legutóbbi orosz rakéta- és dróntámadás helyszínein.

Az államfő tájékoztatása szerint a romok nagy részét már eltakarították, ugyanakkor tíz emberrel továbbra sem sikerült felvenni a kapcsolatot. A keresési művelet addig folytatódik, amíg szükséges. A jelenlegi adatok szerint a csütörtök éjszakai támadásban 30 ember vesztette életét, közel százan pedig megsérültek, köztük gyermekek is.

Zelenszkij kitért arra is, hogy az orosz hadsereg péntek este Krivij Rihben egy garázsszövetkezet területét támadta. A csapás következtében heten megsérültek, lakóépületek és két iskola is megrongálódott.

Az éjszaka folyamán Harkiv megyében egy családi házat ért dróntámadás, amelyben hatan sérültek meg, közülük hárman gyermekek.

Herszonban rakétatalálat érte a megyei kórházat. Az ukrán elnök szerint a támadásnak nem volt katonai célpontja. A csapásban egy orvos életét vesztette, egy ápolónő pedig megsérült.

Szumi megyében egy drón csapódott egy többszintes lakóépületbe, ahol négy ember halt meg, köztük egy édesanya és lánya.

Az ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajnának további légvédelmi támogatásra, különösen ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekre van szüksége, és megköszönte a nemzetközi partnerek eddigi segítségét.

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