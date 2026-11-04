Négy bajtársa életét mentette meg egy kárpátaljai katona

Százhúsz napot töltött egy frontálláson a Szumi megyei harcokban egy ungvári katona, aki egy ellenséges gáztámadás során négy bajtársát is megmentette a haláltól. A „Zsivcsik” hívójelű Jevhen és társai három nap alatt, 22 kilométeres útvonalon jutottak ki a pozícióból.

Jevhen a 101. önálló területvédelmi dandár kötelékében szolgál Szumi megyében. Bajtársaival 2026 márciusában foglalta el állását, ahonnan csak a nyár folyamán tudtak kivonulni. A katonának ez idő alatt ellenséges rohamokkal, irányított légibombákkal és gáztámadásokkal kellett szembenéznie.

Az egyik legveszélyesebb eset egy gáztámadás során történt. Jevhen éppen a fedezék alsó részében tartózkodott, amikor észrevette, hogy a szolgálatot teljesítő két bajtársa hirtelen elhallgatott. Később azok is elvesztették az eszméletüket, akik felmentek ellenőrizni, mi történt. Egyedül Jevhen maradt magánál. Úgy véli, az mentette meg, hogy egy mélyedésben tartózkodott.

Jevhen rádión már azt is jelentette, hogy négy halott van az állásban, ám ekkor észrevette, hogy az egyik katona még lélegzik.

A férfi ekkor a mélyedésbe húzta bajtársait, és megkezdte újraélesztésüket. Végül mind a négy katonát sikerült megmentenie.

A frontállás elhagyása szintén komoly megpróbáltatást jelentett. A kivonulásra előre készültek, és igyekeztek még egyszerűbb testmozgásokat is végezni, mivel a hónapokon át tartó, szűk helyen való tartózkodás miatt fizikailag legyengültek.

A 22 kilométeres út három napig tartott. A katonák rövid szakaszokban haladtak, minden mozdulatukat és előrejutásukat pontosan meg kellett tervezniük. Az ellenséges drónok folyamatosan a levegőben voltak, ezért különös óvatosságra volt szükség.

Bátorságáért a parancsnokság kitüntetésre terjesztette fel Jevhent.

A teljes körű háború előtt a férfi tetőfedőként dolgozott egy ungvári vállalatnál. Bajtársai a „Zsivcsik” hívójelet optimista természete miatt adták neki. Otthon felesége és két gyermeke várja. Mint mondta, családja és szerettei jövőjéért, biztonságáért folytatják a harcot.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →