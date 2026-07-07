Négy ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai támadások miatt

Fennakadások tapasztalhatók az áramszolgáltatásban az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnyipropetrovszk és Herszon megyében, miután keddre virradóra több mint 120 drónt vetett be az orosz hadsereg, az eddigi adatok szerint két ember meghalt – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz csapások következtében Szumi megye két járásában két civil – egy 65, valamint egy 58 éves férfi – veszítette életét – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Mindkét esetben családi gazdaságokat és lakóépületeket ért találat – fűzte hozzá a megyevezető.

A Csernyihiv megyei Korjukivka településen július 6-án késő este orosz dróncsapás ért egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt – tette közzé Vjacseszlav Csausz katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Klicsko kijevi polgármesterre hivatkozva arról is beszámolt, hogy 19-re nőtt az ukrán fővárost hétfőre virradóra ért orosz légitámadás halálos áldozatainak száma, a legfrissebb adatok szerint 76-an sebesültek meg, és 24 ember – köztük két gyerek – szorul kórházi ellátásra.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 123 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 108 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti és középső régióiban, azonban 10 helyszínen 12 drón célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →